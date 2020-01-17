https://static.news.ru/photo/abba94b6-3924-11ea-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские компании проявляют интерес к экологически чистой сельскохозяйственной продукции из РФ. Об этом заявил старший вице-президент Российского экспортного центра Игорь Жук в преддверии начала работы международной выставки «Зелёная неделя» в Берлине.

Всплывают определённые зоны интересов. Например, касающиеся экологически чистых продуктов, чистых кормов. Это то, чем Россия может не только удивить, но и удовлетворить интересы западных и восточных компаний. Мы готовы к расширению экспорта, — сообщил РИА Новости представитель организации.

По его словам, сельскохозяйственная выставка «Зелёная неделя» — это системное мероприятие, ведущее к развитию сотрудничества путём выстраивания прямых связей между бизнесменами стран.

Россия в наименьшей степени затронута применением разных химических удобрений, пестицидов, повышающих урожайность. Когда со стороны потребителей идёт борьба за здоровый образ жизни, растёт интерес к продукции, которая в наименьшей степени затронута стимулирующими препаратами, — рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Он уточнил, что европейские компании больше всего привлекает то, что Россия не использует генномодифицированные продукты. Представитель учреждения добавил, что санкции могут отойти на задний план, когда есть интерес.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный научный агроинженерный центр подготовил проект программы модернизации отечественного АПК (агропромышленный комплекс). Его специалисты намерены построить мясо-молочные комбинаты для производства экологически чистого продовольствия по всей стране. Прежде всего — в Центральной, Чернозёмной, Северо-Западной и других зонах, где животноводство на культурных пастбищах может быть особенно эффективным.