«Европа слабенькая»: экономист заявил о неспособности внятно ответить Китаю Экономист Разуваев: Европа может повысить пошлину для электромобилей Китая

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Пекин не согласится добровольно сократить экспорт электромобилей на европейский рынок, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, в качестве санкционных мер Европа может повысить пошлину для Китая, однако ожидать жесткой экономической политики со стороны ЕС не стоит.

Китай очень поддерживает свой экспорт. Для китайцев это важно, ЕС для них важнейший торговый партнер. Но сама Европа слабенькая, они не потянут торговую войну с Китаем, в отличие от Америки. Повышение пошлины — стандартная экономическая мера против Китая, которую они могут принять, — рассказал Разуваев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель ждет от Китая добровольного сокращения экспорта или же будет принимать жесткие экономические меры. Политик посетовала, что китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и стальная продукция, наводнила рынок Евросоюза, пока страна продолжает поддерживать свою промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления.

До этого в Китайской ассоциации легковых автомобилей сообщили, что продажи автомобилей в Китайской Народной Республике в марте 2024 года составили 33% от продаж всех авто в мире. По сравнению с прошлым годом доля машин производства КНР увеличилась на 3%. Среди автопроизводителей единственной компанией, которая смогла войти в десятку лидеров, оказалась Geely.