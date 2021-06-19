Европа подсела на российские товары из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/2e0986e0-d26f-11eb-87a0-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Россия стала одним из главных поставщиков товаров для стран ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, взаимный торговый оборот за первые четыре месяца текущего года составил €70,3 млрд. Импорт из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,5%. Аналитики связывают повышение спроса с восстановлением европейской экономики после пандемии коронавируса.

На втором месте среди поставщиков в ЕС оказались США с €71,4 млрд, лидером стал Китай с показателем в €139,4 млрд.

Как уточняется, больше всего в России Европа закупает продукцию топливно-энергетического комплекса. Россия же, в свою очередь, закупает у Европы технологии, комплектующие и исходники для аграрного сектора.

Ранее президент Национального союза экспортёров продовольствия (НСЭП) Дмитрий Булатов заявил, что в ближайшее время основной экспортной продукцией российского агропромышленного комплекса будет оставаться зерно, несмотря на введённые ограничения в виде квот и пошлин. Кроме того, по его мнению, увеличить экспорт продовольствия можно за счёт подсолнечного масла и рыбных консервов.