Европа два года не покупает железо и сталь у РФ: кто это делает теперь

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Уже два года Россия находится под жесткими западными санкциями. В том числе наша страна столкнулась с отказом Европы закупать в РФ сталь и железную руду, хотя около 30% экспорта той же стали у крупнейших компаний как раз приходилось на Евросоюз. Как это повлияло на российскую экономику, рассказывает NEWS.ru.

Что случилось с поставками стали и железной руды в 2022–2023 годах

Евросоюз с 15 марта 2022 года запретил импортировать изделия из стали и железа из России. Отмечалось, что продукция из металлов подпадет под ограничения ЕС, если будет произведена в РФ или реэкспортирована с нашей территории.

В частности, в санкционный список были включены такие виды продукции, как:

формы и профили из чугуна и нелегированной (углеродистой) стали;

продукция из олова;

листы с металлическим покрытием;

горячекатаные листы из нелегированных и других сплавов;

холоднокатаные листы из нержавеющей стали;

изделия из арматуры и проволоки;

сварные и бесшовные трубы.

А в июне 2023 года Европейский союз обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались ресурсы из России. Это требование содержалось в 11-м пакете санкций против РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отреагировали в компаниях по производству стали

Через две недели после первых, мартовских санкций 2022 года президент ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии) и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо о том, что российские предприятия черной металлургии должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн тонн стальной продукции в год (а не стали или железа в виде сырья, по этим пунктам объемы гораздо больше). По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021 году импортировал из России 3,74 млн тонн готовой стальной продукции.

По расчетам ассоциации «Русская сталь», при переориентации на Восток расстояние для транспортировки грузов увеличивалось более чем в три раза — с 2300 до 7900 км. Это, оценочно, приводило к дополнительным расходам компаний в 17 млрд рублей в год. Кроме того, ожидалось, что это потребует роста затрат на фрахт — уже в начале 2022 года его стоимость в морские порты Турции выросла более чем в 2,5 раза, в морские порты Китая — в четыре раза, добавляет владелец «Северстали». То, что стоимость доставки подскочила, уже тогда подтверждали и в различных аналитических центрах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как российские производители зависели от европейского рынка

По данным «ПСБ Аналитика» на начало 2022 года, в Европу экспортировалось около 17% продукции крупнейших (без учета небольших и средних компаний) сталелитейщиков. При этом у «Северстали» из Европы и вовсе приходило 34% выручки, у НЛМК — 18%, у ЕВРАЗа и ММК — по 7%.

И если говорить не только о продукции из стали, но и о самой стали в целом, то, как отмечает в беседе с NEWS.ru директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, до 2022 года Россия экспортировала в Европу около 30 млн тонн в год и после введения санкций экспорт в этот регион упал на 80%, что могло бы означать потерю объема в размере 24 миллионов тонн. «Рынок Азии компенсировал 50% этого объема, около 12 миллионов тонн стали. Оценка влияния на внутренний рынок может быть сделана на основе данных об увеличении национального потребления стали, которое, согласно условным цифрам, могло вырасти на 10–15%», — говорит Кабаков.

Другие эксперты ранее отмечали, что даже при более скромных потерях сталелитейщиков от ухода с европейского рынка речь могла идти о прощании с $8,5–9 млрд в год.

Фото: Liu Debin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Получилось ли перенаправить сталь из Европы в Азию

Стоит понимать, что азиатский рынок для России еще до санкций 2022 года был не таким выгодным, как европейский. Спотовые цены на сталь (для покупки ее «здесь и сейчас») на рынке Китая тогда составляли $809 за тонну горячекатаного проката, что вдвое ниже, чем в Европе ($1577), и на 23% меньше, чем в портах Черного моря ($1050).

Кроме того, в первой половине 2022-го экспорт железной руды в Китай упал на 20%, а доходы от ее продажи и вовсе рухнули на 40%. Потому что торговля шла через Одессу и была заметно ограничена после начала СВО. Проблема была и в пропускной способности российских железных дорог — чтобы перенаправить потоки, нужно было получить у Китая дополнительные грузовые поезда. Что тоже ожидалось как довольно серьезная расходная статья. Поэтому перенаправление железа и стали стало очень непростой задачей.

Кроме того, «азиатские друзья» стали пользоваться ситуацией и скупать у России все по сниженной цене. В результате, к примеру, в 2023 году российские металлурги увеличили поставки стали в Индию на 48%, по сравнению с 2022 годом, но в итоге они все равно составили не очень большие объемы — 686,5 тыс. тонн. При этом в денежном выражении наши компании выиграли уже не так сильно, получив только на 34% денег больше, чем годом ранее (а не на те же 48%). «Ведомости» отмечают, что отправлять сталь (как, впрочем, и нефть, и другие товары) в Индию невыгодно, но выбора у металлургов особо нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также не стоит забывать, что мировые рынки сбыта металлов сложились еще до санкций. И если в 2022 году Азия активно скупала ресурсы у России, то в 2023-м экспорт российских черных металлов в тот же Китай вернулся к минимальным докризисным уровням. Отгрузки стальных полуфабрикатов, рост которых наблюдался в 2022-м, снизились в несколько раз на фоне низких цен в КНР относительно других рынков. Китайские металлурги и сами наращивают экспорт из-за слабого спроса на внутреннем рынке, и аналитики не ждут улучшения ситуации в 2024 году.

Что потеряли российские компании

Если посмотреть на пример «Северстали», то в четвертом квартале 2022 года консолидированные продажи стали у нее снизились на 11% к предыдущему кварталу — до 2,8 млн тонн — и на 2% к 2021 году — до 10,9 млн тонн за весь 2022-й.

Затем, в 2023 году чистая прибыль компании внезапно выросла на 79%, до 193,88 млрд рублей, хотя общая выручка при этом поднялась всего на 7% — 728,3 млрд. Впрочем, стоит отметить, что источником информации выступает отчет самой «Северстали». И, если говорить о росте выручки на 7%, стоит вспомнить, что за 2023 год курс рубля упал к доллару почти на 30%. Поэтому формально рублевые поступления от продажи ресурсов за границу тоже могли вырасти, но по факту эти ресурсы продавались за сильно подорожавшие доллары и евро и давали сильно подешевевшие рубли. Поэтому от соответствующих рублевых доходов следует отнять 30% стоимости из-за девальвации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вывод: Европа традиционно была одним из ключевых рынков для российской стальной продукции и ее потеря является весомым ударом для отрасли, говорит Ярослав Кабаков из «Финам». Европейские страны отличались высокими стандартами и были готовы платить за качество, в то время как рынок Азии выходит на первый план с более жесткими условиями конкуренции и давлением на цены. «Это лишило Россию части прибыльного экспорта. Отечественные компании нашли способы [частично] снизить негативное влияние этого процесса за счет исследования и освоения новых территорий и рынков», — говорит аналитик.

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