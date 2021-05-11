Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021-й и 2022 год. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе ЕК.
Так, показатели
В документе также отмечается, что по итогам 2020 года снижение реального ВВП России было умеренным. Экономика страны снизилась на 3%, вопреки прогнозам в 4,2%.
Кроме того, Еврокомиссия изменила прогноз роста суммарного мирового ВВП до 5,6% в 2021 году и до 4,3% в 2022 году. Эксперты полагают, что экономическое развитие в мире будет зависеть от того, насколько программы вакцинации справятся с пандемией.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы роста ВВП России вышли на уровень 2019 года и страна удерживает устойчивое экономическое равновесие.