https://static.news.ru/photo/b4308508-b324-11eb-be29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021-й и 2022 год. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе ЕК.

Так, показатели повысили с 2% до 2,7%, а также с 1,9% до 2,3% соответственно. ЕК также прогнозирует, что Россия сможет вернуть уровень своего ВВП к допандемийному уже в 2022 году. По мнению аналитиков, этому поспособствуют меры по борьбе с пандемией коронавируса, позитивная мировая экономическая динамика и сопутствующий ей рост цен на нефть.

В документе также отмечается, что по итогам 2020 года снижение реального ВВП России было умеренным. Экономика страны снизилась на 3%, вопреки прогнозам в 4,2%.

Кроме того, Еврокомиссия изменила прогноз роста суммарного мирового ВВП до 5,6% в 2021 году и до 4,3% в 2022 году. Эксперты полагают, что экономическое развитие в мире будет зависеть от того, насколько программы вакцинации справятся с пандемией.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы роста ВВП России вышли на уровень 2019 года и страна удерживает устойчивое экономическое равновесие.