Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита на сумму €1,2 млрд

Еврокомиссия утвердила выделение Украине программы макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter. Деньги будут переведены Киеву двумя траншами по €600 млн сразу после одобрения программы Европарламентом и Советом ЕС.

Я призываю Европарламент и членов ЕС одобрить [это решение] в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи на €600 млн как можно раньше. Европа не бросит Украину, — заявила глава Еврокомиссии.

Второй кредитный транш в размере €600 млн по этой программе должен быть предоставлен Украине в течение года «после оценки результатов действий правительства Украины по ряду ключевых направлений». Большая часть этих средств направлена на обслуживание внешнего долга Украины.

Ранее политолог и экономист Никита Масленников заявил, что предоставление США $3 млрд для восстановления украинской экономики осенью 2021 года следует расценивать в качестве жеста доброй воли со стороны действующего американского президента Джо Байдена. Эта помощь является своего рода моральной компенсацией за слишком долгий перерыв в выдаче денежных средств в адрес Украины.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский продолжительное время просил западных партнёров предоставить очередную финансовую помощь стране. Однако добиться каких-либо существенных результатов в этом направлении удалось только в начале сентября с помощью прямого визита в Вашингтон. При этом восстановление украинской экономики во многом будет зависеть от того, как на Украине распорядятся финансовой помощью США и Международного валютного фонда: отмечается, что государство до сих пор находится в состоянии серьёзной структурной разбалансировки.