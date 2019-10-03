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Объём денежной базы в России в узком определении снизился за неделю на 63 млрд рублей (на 0,59%). Речь идёт о выпущенной в обращение Банком России наличности, а также остатках на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средств в национальной валюте.

Так, на 27 сентября объём денежной базы составил 10562,4 млрд рублей. На 20 сентября она равнялась 10625,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЦБ. Как ранее писал News.ru, 3 октября курс доллара...