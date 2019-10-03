Марош Шефчович Марош Шефчович Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Консультации по газовому вопросу в трёхстороннем формате Россия — ЕС — Украина состоятся 28 октября. Об этом сообщил еврокомиссар Марош Шефчович в Twitter.

С радостью готов принять очередной раунд трёхсторонних консультаций с Россией и Украиной 28 октября на основе достигнутого ранее в этом месяце прогресса, — написал он.

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что Киев успеет ввести нормы ЕС, которые необходимы, чтобы заключить новый контракт с «Газпромом», писал News.ru.

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