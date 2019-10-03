Консультации по газовому вопросу в трёхстороннем формате Россия — ЕС — Украина состоятся 28 октября. Об этом сообщил еврокомиссар Марош Шефчович в Twitter.
С радостью готов принять очередной раунд трёхсторонних консультаций с Россией и Украиной 28 октября на основе достигнутого ранее в этом месяце прогресса, — написал он.
Glad to host the next round of— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic)
#TrilateralGasTalkswith #Russiaand #Ukraineon 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB 4 октября 2019 г.
Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что Киев успеет ввести нормы ЕС, которые необходимы, чтобы заключить новый контракт с «Газпромом», писал News.ru.
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