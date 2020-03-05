Курс евро взлетел выше 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные МосБиржи.
Европейская валюта торгуется на уровне 75,04 рубля, а американский доллар — на уровне 67 рублей. Он укрепился на 0,74%.
Кроме того, индекс Московской Биржи потерял 1,63%.
Как писал NEWS.ru, в конце последней зимней недели рубль стремительно снижался на фоне усиления паники по поводу дальнейшего распространения коронавируса за пределы Китая. Подобная динамика была характерна в целом для всех активов развивающихся рынков. В новую чёрную пятницу курс евро на максимуме превышал 74,7 рубля, а доллара — 67,6 рубля; индекс МосБиржи потерял почти 4,5%, а индекс РТС — 6,2%.
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