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Всемирная торговая организация официально утвердила решение по спору между Москвой и Киевом об украинских вагонах. В Минэкономразвития РФ утверждают, что дело закончилось победой России.

Спор был инициирован Украиной в 2015 году и касался поставок вагонов и железнодорожного оборудования. Москва ввела ограничения на их импорт. При этом для украинской вагоностроительной промышленности Россия была крупнейшим рынком...