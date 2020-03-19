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Пандемия коронавируса повлечёт кризис, который можно назвать беспрецедентным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, — отметил Кудрин. По его словам, последствия...