Центробанк представил официальный курс европейской валюты на 20 марта. Он вырос на 2,38 рубля и достиг отметки в 87,27 рубля за евро. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.
Официальный курс американской валюты на пятницу установлен на уровне 80,1 рубля за доллар.
Как писал NEWS.ru, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что последствия эпидемии коронавирусной инфекции нового типа значительнее скажутся на экономике России, чем обвал цен на нефть.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен