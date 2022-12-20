Евро вырос до 74 рублей впервые за полгода Евро на бирже стоит выше 74 рублей впервые с мая

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Курс евро в ходе торгов на МосБирже превысил 74 рубля, следует из информации на сайте МосБиржи. Доллар также демонстрирует рост — он торгуется выше 69 рублей. Такие уровни валют зафиксированы впервые с мая.

Таким образом, евро подорожал на 1,39 рубля, доллар прибавил 1,45 рубля. Юань также растет 20 декабря — он торгуется на отметке 9,8 рубля, прибавив 0,23 рубля.

Сегодняшние торги на МосБирже открывались со следующими значениями: курс евро — 72,1 рубля, доллар — 67,7 рубля. Юань в свою очередь остановился на уровне 9,6 рубля.

Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал, что в условиях глобального экономического спада и при серьезном снижении цен на нефть курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей. Эксперт отметил, что для этого стоимость нефти должна опуститься до $40–45 за баррель. В этом случае, по словам Задорнова, инфляция ускорится, а темпы роста ВВП замедлятся.

При этом аналитик Михаил Васильев ранее рассказал, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах.