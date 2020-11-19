Евро впервые за семь лет опередил доллар по популярности

https://static.news.ru/photo/f959b2e0-2a89-11eb-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В октябре 2020 года евро стал самым популярным средством для совершения глобальных платежей. Европейская валюта впервые с февраля 2013 года опередила доллар по этому показателю.

Как передаёт Bloomberg, доллар ослаб более чем на 11% по сравнению с достигнутым в марте пиком. Порядка 85% валютных операций по-прежнему осуществляются в долларах, также на него приходится до 61% всех мировых валютных резервов. Однако в октябре 37,82% денежных переводов через SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) проводились в евро.

Объём переводов американской валюты снизился до 37,64%. Британский фунт использовался в 6,92% случаев, китайский юань — в 1,66%. Российский рубль в рейтинге SWIFT отсутствует.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз финансовых аналитиков, согласно которому курс доллара ожидает падение после ввода в широкий оборот вакцин от коронавируса и оживления мировой экономики.