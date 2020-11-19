Евро впервые за семь лет опередил доллар по популярности

В октябре 2020 года евро стал самым популярным средством для совершения глобальных платежей. Европейская валюта впервые с февраля 2013 года опередила доллар по этому показателю.
Как
Объём переводов американской валюты снизился до 37,64%. Британский фунт использовался в 6,92% случаев, китайский юань — в 1,66%. Российский рубль в рейтинге SWIFT отсутствует.
Ранее NEWS.ru приводил прогноз финансовых аналитиков, согласно которому курс доллара ожидает падение после ввода в широкий оборот вакцин от коронавируса и оживления мировой экономики.