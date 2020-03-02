https://static.news.ru/photo/4e4b1a6c-5c92-11ea-9a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс евро впервые с марта 2019 года вырос до 75 рублей. Это произошло на фоне скачка на валютном рынке более чем на 1%.

Курс доллара расчётами «завтра» на 16:47 мск повышался на 33 копейки, до 67,21 рубля, курс евро — на 97 копеек, до уровня 74,79 рубля (ранее 2 марта евро подскакивал до 75 рублей), следует из данных Московской Биржи.

В конце последней зимней недели рубль стремительно снижался на фоне усиления паники по поводу дальнейшего распространения коронавируса за пределы Китая. Подобная динамика была характерна в целом для всех активов развивающихся рынков. В новую «чёрную пятницу» курс евро на максимуме превышал 74,7 рубля, а доллара — 67,6 рубля; индекс МосБиржи потерял почти 4,5%, а индекс РТС — 6,2%. Как дальше, вероятно, будут развиваться события, можно узнать из материала NEWS.ru.