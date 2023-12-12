Евро упал ниже 97 рублей впервые за две недели Курс евро на МосБирже опустился ниже 97 рублей впервые с 30 ноября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс евро достиг уровня 96,98 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Ниже отметки 97 рублей европейская валюта опустилась впервые с 30 ноября.

По данным торгов на 14:56 мск, курс евро упал на 0,74%. Спустя несколько минут валюта немного замедлила снижение и торговалась на уровне 96,99 рубля.

Укрепление рубля происходит четвертый день подряд на фоне восстановления стоимости нефти и роста продаж валютной выручки экспортерами. Как следует из торгов на МосБирже, курс доллара также снижается. По состоянию на 1 декабря американская валюта торгуется на уровне 89,95 рубля. Это произошло впервые с 1 декабря.

Тем временем глава ВТБ Андрей Костин считает, что в настоящее время нет базовых оснований для укрепления рубля. По его словам, возврат доллара к 100 рублям также маловероятен до конца года. Он уверен, что американская валюта будет «плавать» в районе 90+ рублей за единицу.

По мнению Костина, недавнее укрепление рубля произошло благодаря росту ключевой ставки, которую Центробанк установил на уровне 15%, и административным мерам по продаже валюты экспортерами. Глава ВТБ отметил, что не видит угрозы дальнейшей девальвации, рубль должен найти равновесие.