Евро снова подорожал до 92 рублей

https://static.news.ru/photo/f367f27c-4aa8-11eb-8933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Курс евро на Московской Бирже вырос до 92 рублей. Ниже этого уровня он продержался только неделю.

К закрытию предыдущей сессии цена евро на 17:03 по московскому времени выросла на 1,55%, до 92,08 рубля. В последний раз курс евро был выше 92 рублей 23 декабря, следует из данных биржи.

Курс доллара по состоянию на 17:26 по московскому времени поднялся на 1,2% и составил 74,925 рубля.

Фьючерсы на нефть марки Brent на март на лондонской бирже ICE подешевел на 0,33%, до $51,06 за баррель, а WTI — до $47,98.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов посоветовал россиянам не продавать валюту, пока она растёт в цене. Он пояснил, что в текущей ситуации следует ориентироваться на покупку доллара при его курсе ниже 80 рублей, а евро — ниже 90 рублей. Момент, когда курсы этих валют перевалят за указанные отметки, можно рассматривать как сигнал к их продаже.

Эксперт также отметил, что рубль падает и растёт циклично, однако в своей динамике он не способен вновь показать прежние значения. То есть он вряд ли вернётся к 65 или 68 за доллар.