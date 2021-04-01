Евро снова поднялся выше 90 рублей

https://static.news.ru/photo/5ff2a1e6-930e-11eb-8d87-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Рубль начал снижаться и заметно теряет к обеим основным мировым валютам. Так, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 25 марта.

Курс евро расчётами «завтра» на 19.41 мск четверга рос на 1,17 рубля — до 89,95 рубля (уже поднимался до 90,005 рубля), курс доллара — на 67 копеек, до 76,36 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 марта рубль активно дешевел по отношению к бивалютной корзине на фоне опасений инвесторов, вызванных новостями о санкциях, и обвала цен на нефть. Курс доллара в 19:00 мск составлял 76,06 рубля, американская валюта впервые с 4 февраля превысила планку в 76 рублей. Евро в это же время стоил 90,3 рубля.