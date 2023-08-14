Евро пробил отметку в 110 рублей впервые с марта 2022 года Курс евро на МосБирже превысил отметку в 110 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро превысил отметку в 110 рублей, следует из данных торгов на МосБирже. В последний раз европейская валюта находилась на подобном уровне 23 марта 2022 года.

Согласно последним данным МосБиржи, утром 14 августа евро поднялся до отметки в 110,21 рубля.

Этим же утром курс доллара на МосБирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. По состоянию на 09:10 мск доллар по расчетам «на завтра» поднялся на 0,72 рубля, достигнув показателя в 100,15 рубля.

Как заявил ранее помощник президента России Максим Орешкин, основной причиной ослабления рубля является мягкая денежно-кредитная политика. По его словам, ситуация должна нормализоваться в ближайшее время. Орешкин подчеркнул, что в интересах отечественной экономики — сильный рубль, слабая национальная валюта осложняет структурную перестройку экономики, а также негативно отражается на реальных доходах населения.

Экономист Александр Разуваев до этого отметил, что приближение курса доллара к знаковой отметке в 100 рублей означает, что санкции Запада все-таки работают и России остается только держать удар. По его словам, можно уравнять значения валют, если деноминировать рубль в пропорции 1 к 100.