Евро превысил отметку в 90 рублей

https://static.news.ru/photo/ae91f8e0-4112-11eb-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль усилил темпы снижения перед выходными. Курс евро на Московской бирже превысил психологически значимую отметку в 90 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Это произошло впервые с 7 декабря.

Курс евро расчетами «завтра» по состоянию на 11.52 мск рос на 69 копеек, до 90,04 рубля. Курс доллара — на 64 копейки, до 73,47 рубля.

Ранее аналитики пообещали возврат национальной валюты к рубежам 94 за евро и 79 рублей за доллар. Несмотря на это в Банке России призвали не драматизировать ситуацию.

Как следует из обнародованных регулятором данных, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции с января по октябрь снизился на 16,8%, а в ноябре вырос на 0,4%.

По мнению аналитиков, российский рубль в 2020 году оказался одной из худших валют среди развивающихся стран. Прежде всего — из-за высокой волатильности курса, писал NEWS.ru.