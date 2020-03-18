Курс европейской валюты на Московской Бирже взлетел на 3,79% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и остановился на отметке в 86 рублей. Об этом
До такого уровня евро последний раз поднимался в феврале 2016 года.
Американская валюта тоже растёт. Сейчас курс доллара поднялся на 3,6%, до 78,15 рубля.
Как писал NEWS.ru, ранее нефть Brent упала ниже $28. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нынешнюю цену на чёрное золото низкой и отметил, что «хотелось бы выше».
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