https://static.news.ru/photo/64d40f5e-690e-11ea-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс европейской валюты на Московской Бирже взлетел на 3,79% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и остановился на отметке в 86 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

До такого уровня евро последний раз поднимался в феврале 2016 года.

Американская валюта тоже растёт. Сейчас курс доллара поднялся на 3,6%, до 78,15 рубля.

Как писал NEWS.ru, ранее нефть Brent упала ниже $28. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нынешнюю цену на чёрное золото низкой и отметил, что «хотелось бы выше».