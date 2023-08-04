Евро поднялся выше 105 рублей на Мосбирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей, следует из данных валютных торгов. Это рекорд с 28 марта 2022 года.

По состоянию на 16:16 (МСК), курс евро повышался на 1,73% и перескочил отметку в 105,02 рубля. К 16:19 валюта прибавила до 105,14 рубля. Вместе с тем доллар рос на 0,43% до 95,4 рубля. При этом китайская национальная валюта выросла на 1,07% — юань достиг 13,26 рубля.

2 августа курс евро на МосБирже поднялся выше 103 рублей. После достижения пиковой отметки европейская валюта снизилась до 102,91 рубля. Одновременно с этим вырос и курс доллара — до отметки в 94,15 рубля.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев объяснил, с чем может быть связан подъем курса доллара. По его словам, причиной является рыночная волатильность. При этом подъем курса американской валюты не стоит считать трендом, указал он.

Также ранее стало известно о планах Министерства финансов России возобновить покупку валюты на внутреннем рынке. На соответствующие цели направят более 40 млрд рублей нефтегазовых сверхдоходов.