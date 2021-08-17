Евро подешевел до 86 рублей впервые за два месяца

Курс евро снизился до 86 рублей впервые с конца июня текущего года и составил 86,01 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар показывает небольшой рост. Его курс на данный момент 73,59 рублей.

Ранее были перечислены валюты, которым грозит обвал в случае кризиса. В группе риска из-за высокой доли внешнего заимствования оказались национальные валюты Грузии, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Турции, Парагвая и Вьетнама.

Отмечалось, что основной причиной кризиса может стать увеличение США ставок, из-за чего валютный долг рискует стать дороже. Кроме того, эксперты выразили точку зрения, что что если мировая экономика начнёт отказываться от доллара и покупки ценных американских бумаг, то это поможет стабилизировать положение многих стран.