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Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

Так, на 15:13 мск курс евро составил 89,99 рубля, снизившись на 58,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара опустился до 74 рублей. Предыдущее значение американской валюты было на 33,5 копейки выше.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» полагают, что это может быть связано с повышением стоимости нефти и остаточным спросом на рублёвую ликвидность под последние налоговые перечисления апреля.

Ранее стало известно, что на текущей неделе рубль сможет взять «настоящий реванш», если он не будет «смазан» настороженным отношением к рисковым активам до заседания Федрезерва США. Такое мнение высказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, росту российской валюты способствуют восстановление мировой экономики, спроса на сырьё и сигналы о готовности РФ вести переговоры по острым вопросам.