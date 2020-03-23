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Курс евро во время торгов на Московской Бирже опустился ниже отметки 86 рублей.

По данным на 13:40 по московскому времени, европейская валюта торгуется на уровне 85,95 рубля. Доллар вырос на 0,84% — до 80,6 рубля, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что 19 марта курс евро доходил до 89,6 рубля, за доллар давали 81,97 рубля. При этом стало известно, что Центробанк начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния. Связано это с продажей пакета акций Сбербанка российскому правительству.

Как писал NEWS.ru, российский рубль вышел на второе место по волатильности к американскому доллару, на первом — мексиканский песо. Вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трёхмесячных опционов, составила 24,9%, песо — 26,5%.