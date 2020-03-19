https://static.news.ru/photo/95daee50-6a0e-11ea-b8e6-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Николай Гунгазов/Global Look Press

Курс европейская валюты на Московской Бирже к концу дня упал на 3,9% по отношению к закрытию предыдущей сессии.

К 20:25 «европеец» торгуется на уровне 84,87 рубля, свидетельствуют данные площадки. Доллар тоже пошёл вниз и упал на 1,76%. Сейчас курс американской валюты составляет за 76,4 рубля.

Евро подешевел и на международном рынке Forex. На этой площадке он потерял 3,85%, достигнув 84,9 рубля, свидетельствую данные торгов.

Нефть при этом дорожает. Майский фьючерс Brent на бирже ICE в Лондоне уже подорожал на 12,6%, до $28 за баррель. Фьючерс с поставкой в мае эталонной марки WTI показал рост в 22% и остановился на отметке $25,4 за баррель. Столько же он стоил в марте 2002 года.

Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что цена на топливо стала серьёзной проблемой для России, экономика которой строилась на этом.