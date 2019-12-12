https://static.news.ru/photo/5c61fee4-1cf6-11ea-9662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на 17:50.

В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.

При этом курс доллара опустился до 62,99 рубля. Такой отметки он достиг впервые с 25 июля 2019 года.

Как ранее писал NEWS.ru, значение индекса РТС в ходе торгов в четверг, 12 декабря, впервые за шесть лет превысило 1491 пункт.