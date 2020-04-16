Евро на открытии торгов Мосбиржи упал до 81,33 рубля

Курс евро на открытии торгов Московской биржи упал на 0,5%. Показатели валюты по состоянию на 10:00 мск находились на отметке в 81,23 рубля.
Курс доллара в то же время снизился до 74,4 рубля, упав на 0,6%.
По состоянию на 10:05 мск курс евро составил 81,33 рубля. Показатели американской валюты в это время были на отметке в 74,67 рубля.
Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг отметки 2515,11 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 1058,65 пункта. После этого рост котировок продолжился.
Ранее NEWS.ru подготовилторговый прогноз на текущую неделю. Эксперты оценили влияние различных факторов на национальную валюту.
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