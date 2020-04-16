Евро на открытии торгов Мосбиржи упал до 81,33 рубля

https://static.news.ru/photo/e9253ba8-7fb5-11ea-96f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

Курс евро на открытии торгов Московской биржи упал на 0,5%. Показатели валюты по состоянию на 10:00 мск находились на отметке в 81,23 рубля.

Курс доллара в то же время снизился до 74,4 рубля, упав на 0,6%.

По состоянию на 10:05 мск курс евро составил 81,33 рубля. Показатели американской валюты в это время были на отметке в 74,67 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг отметки 2515,11 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 1058,65 пункта. После этого рост котировок продолжился.

Ранее NEWS.ru подготовилторговый прогноз на текущую неделю. Эксперты оценили влияние различных факторов на национальную валюту.