Евро на МосБирже стал дороже 99 рублей Евро на МосБирже превысил отметку 99 рублей впервые с 2 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость евро на Московской Бирже стала выше 99 рублей, следует из данных торговой площадки. Это произошло впервые с 2 февраля.

По состоянию на 16:55 европейская валюта торгуется за 99,1 рубля. За день она подорожала на 1,25 рубля.

Тем временем стоимость доллара на Московской Бирже к вечеру четверга составляет 92,1 рубля. На момент открытия торгов американская валюта продавалась за 91,4 рубля.

9 февраля стало известно, что курс рубля отреагировал повышением на открытии торгов на МосБирже после публикации интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Позже он стал умеренно снижаться по отношению к иностранным валютам.

Как считает финансовый аналитик Ян Арт, спасению курса рубля могли помочь несколько телефонных звонков «в ручном режиме». По его мнению, в финансово-экономическом блоке правительства не вполне осознают, какие именно меры в итоге помогли стабилизации национальной валюты, что создает предпосылки для нового обвала в обозримом будущем. По словам эксперта, курсу рубля помог указ президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который убрал спекулянтов с рынка.

Он добавил, что при снижении Банком России ключевой ставки может произойти скачок инфляции. Чтобы этого избежать, необходим относительно стабильный курс рубля, когда степень его девальвации в год будет составлять 5%. Этот сценарий должен и бизнес устроить, и не будет вызывать раздражения у людей, резюмировал аналитик.