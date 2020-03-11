https://static.news.ru/photo/2059de7e-63a2-11ea-aa84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рубль подешевел по отношению к евро и доллару в ходе торгов на Московской бирже. Европейская валюта подорожала на 1 рубль до 81,5 рубля.

Курс доллара вырос на 0,51 рубля до 71,9 рубля, следует из данных, размещённых на сайте Мосбиржи.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть стали восстанавливаться после падения. Рост превысил уже 3%. Так, по состоянию на утро 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.