Рубль подешевел по отношению к евро и доллару в ходе торгов на Московской бирже. Европейская валюта подорожала на 1 рубль до 81,5 рубля.
Курс доллара вырос на 0,51 рубля до 71,9 рубля, следует из данных,
Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть стали восстанавливаться после падения. Рост превысил уже 3%. Так, по состоянию на утро 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.
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