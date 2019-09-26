https://static.news.ru/photo/2d5a40f4-e0ef-11e9-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Евро начал расти после снижения в течение двух торговых сессий подряд. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 08:15 мск курс евро к доллару вырос до 1,0924 доллара за евро.

Курс доллара к иене ослаб до 107,72 иены за доллар, тогда как при предыдущем закрытии составлял 107,82 иены. Индекс доллара вырос на 0,02%, до 99,15 пункта.



Небольшое укрепление евро к доллару связано с коррекционными настроениями на валютном рынке. В то же время аналитики считают, что динамика будет непродолжительной: положительный тренд курса доллара США остаётся неизменным, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что курс доллара к рублю на начало торгов МосБиржи 26 сентября вырос по сравнению с предыдущими финансовыми операциями на 17,5 копейки и составил 64,32 рубля.