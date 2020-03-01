https://static.news.ru/photo/320cca87-ef05-4bab-8378-d9f1c4be3ab2_660.jpg Фото: Global Look Press

Курс европейской валюты по отношению к доллару упал, к другим мировым валютам доллар дешевеет.

Так, утром 6 марта евро снизился до $1,1237 с $1,1239 на момент предыдущего закрытия. Доллар подешевел до 105,8 иены (с 106,16 иены ранее). Индекс доллара — курс к корзине валют шести являющихся основными торговыми партнёрами США стран — сократился на 0,29% до 96,54 пункта, передаёт РИА Новости.

Евро дорожал к доллару на протяжении трёх недель, а после принятого 3 марта ФРС США решения понизить ключевую ставку, подскочил на 2%.

Как писал NEWS.ru ранее, мировые цены на сырьё 6 марта утром понижаются из-за опасений по поводу снижения спроса из-за коронавируса и неясных перспектив сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Так, цена фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в мае опустилась на 1,2%, до $43,39 за баррель.