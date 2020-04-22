Население более чем 30 стран развивающегося мира на фоне пандемии коронавируса может столкнуться с голодом, а один миллион человек уже находится на грани голодной смерти, заявил на виртуальном заседании Совета Безопасности ООН исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли. Экономисты считают, что для России назрела возможность «захватить» новые рынки сбыта.

По его мнению, пандемия нового коронавируса COVID-19 в мире вызвала худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны. Бизли назвал нынешнюю ситуацию «идеальным штормом» и «неизведанной территорией» и припугнул, что приходится ожидать «голод библейских масштабов». Однако, оговорился он, массовой гибели людей возможно избежать, если действовать прямо сейчас.

По данным ООН в мире уже не хватает еды более чем 800 млн человек. Без учёта последствий пандемии, порядка 135 млн человек по всему миру, по словам Бизли, могут в 2020 году столкнуться с критическим уровнем голода. Из-за коронавируса к ним добавятся ещё 130 млн человек. При наихудшем развитии событий голод затронет 30 стран, в основном тех, где идут военные конфликты.

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы, пока что затруднительно спрогнозировать развитие кризиса даже на перспективу в четыре недели. Поэтому Бизли призвал выделить деньги на гуманитарную помощь и отказаться от запрета на экспорт продовольствия с целью сохранить цепочки поставок продуктов питания в различные страны мира.

Libor Sojka/Global Look Press

Много шума, и ничего

Все заявления Дэвида Бизли сводятся к одному: «Дайте денег!», убеждён старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.

Запугиванием и требованием денег занимаются многие ООНовские бюрократы. С одной стороны, ситуация с вирусом и карантинами сильно затруднила мировую логистику, в том числе и доставку продовольствия в регионы, где в нем нуждаются. С другой стороны, продовольствие на планете последнее десятилетие дешевеет. Вадим Иосуб старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

К сведению, индекс продовольствия Bloomberg Agriculture Subindex снизился с 2011 года с 100 п. до 35 п., то есть почти в три раза. В условиях массового карантина продовольствие подешевеет ещё сильнее, полагают экономисты.

При снятии ограничительных мер и оживлении логистики, наиболее нуждающееся население планеты можно будет накормить, причём относительно недорого. Так что г-н Бизли, вероятно, сгущает краски, — сказал Иосуб.

Первый вице-президент организации «Опора России» Павел Сигал более категоричен. К сожалению, говорит он, ООН давно стала организацией, которая только фиксирует проблему и к чему-то призывает, но не решает её. Если сейчас ежегодно не имеют доступа к достаточному количеству продовольствия 821 млн человек в мире, то только за прошлый год их количество выросло на 10 млн. Наибольшее число голодающих людей проживает в странах Азии и Африки.

К сведению, индекс продовольствия Bloomberg Agriculture Subindex снизился с 2011 года с 100 п. до 35 п., то есть почти в три раза. В условиях массового карантина продовольствие подешевеет ещё сильнее, полагают экономисты. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

И если бы не коронавирус, отмечает Сигал, вопрос глобального голода никого бы по-прежнему не интересовал. В мире от голода ежегодно умирает более 6 млн детей в возрасте до пяти лет, но что-то никто по этому поводу сильно не переживает, замечает эксперт.

В скором времени целый миллиард голодающих будет на планете, то есть каждый седьмой человек на Земле. В этот раз к ним добавятся люди из развитых богатых стран, чем и продиктовано беспокойство ООН, — сказал Сигал.

Как считает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкаёв, сейчас, в разгар пандемии, представители ООН попытались обратить особое внимание на необходимость увеличить выделяемые средства на борьбу с голодом по причине спада туристической активности. Ведь некоторые страны и без того с очень низким средним уровнем жизни, с миллионами полубездомных и голодных, лишились только из-за закрытия границ до половины от своего привычного дохода.

Например, бюджет такой большой и населённой страны как Эфиопия на 47% состоял из доходов только от туризма, а какой сейчас туризм, когда авиаперелёты остановлены, а почти все способные отправиться в путешествия сидят на режиме самоизоляции. Да и у многих жителей Азии, которые вроде бы и имеют теоретически возможность путешествовать, либо ещё долго преобладать будет осторожность, либо резко снизятся доходы — из-за падения спроса в Европе, в США и и в других «самоизолировавшихся» странах на продукцию и азиатских предприятий в том числе. Бюджет соседнего с Эфиопией Южного Судана на 98,8% формировался за счёт экспорта нефти, а мы знаем, что сейчас с нефтяными ценами.

В последние пару лет там начали создавать дорогие туристические места, но сейчас они тоже бесполезны, и без прямой внешней помощи эта страна просто пропадёт, ведь там ещё несколько лет назад бушевала гражданская война, да и до сих пор остались спорные территории с соседями, в условиях голода эти конфликты способны ещё и вспыхнуть с новой силой, — сказал Пушкарёв.

Между тем, некоторые эксперты полагают, что России проще всего пережить нынешний кризис из-за достаточно развитого сельского хозяйства на огромных территориях и именно сейчас как никогда для неё назрела возможность обратить ситуацию в свою пользу и закрепиться на мировой арене.