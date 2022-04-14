«Это защита»: экономист ответил на критику ЕК по поводу оплаты газа

Продажа российского газа за рубли является защитой, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с INFOX.ru. Россия может нарушать санкции, потому что те сами по себе нарушают контракты, считает он. Так специалист прокомментировал критику со стороны Еврокомиссии.

Нарушение санкций? Санкции вводят против нас именно страны Запада. Поэтому мы вполне можем их нарушать. Сами по себе они — это нарушение контракта. После того как они заморозили наши резервы и препятствуют нашим расчетам по еврооблигациям, мы можем делать что угодно. И если рассмотреть предложенный механизм по расчётам — это защита, — сказал Разуваев.

Он добавил, что газ полностью принадлежит государству, в отличие от нефти.

Ранее Еврокомиссия проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и объявила, что данная схема нарушает санкции Евросоюза, введённые против Москвы. Ведомство представило странам-членам предварительный юридический анализ документа. Согласно ему, указ Путина создаёт «новые правовые обстоятельства».

О переводе оплаты за поставки природного газа в Европу в рубли российский президент Владимир Путин объявил 23 марта. Согласно подписанному указу, РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.