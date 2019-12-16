https://static.news.ru/photo/122d8274-1fff-11ea-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эстонские власти запретили ввоз ряда российских продуктов растениеводства и растений. По данным посольства РФ в республике, ограничение вступило в силу 14 декабря.

В список попавших под запрет наименований включены в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы, — говорится в сообщении диппредставительства.

В российском посольстве уточнили, что запрет введён во всех странах Евросоюза для предотвращения распространения вредителей растений.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС ввёл новое фитосанитарное законодательство, согласно которому туристы не смогут ввозить продукты растительного происхождения, а также растения без специального сертификата.