https://static.news.ru/photo/ce9d290c-6378-11ea-9f0d-fa163e074e61_660.jpg Мартин Хёльме Фото: AP/TAСС

Новый этап экономического кризиса наступил в Эстонии, заявил глава Минфина республики Мартин Хёльме. По его словам, показатели не падали так сильно с 2008 года.

Чиновник добавил, что проблемы коснуться многих предприятий, банки отзовут кредиты и потребуют дополнительного обеспечения, передаёт телекомпания ERR.

Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать, — резюмировал политик.

Министр отметил, что состояние европейской экономики в 2020 году намного хуже, чем 12 лет назад. Среди причин: высокая долговая нагрузка, безработица, низкая конкурентоспособность.

Накануне индекс финансового стресса для России достиг уровня 3,12 пункта. Он оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, и границей перехода в такое состояние является уровень 2,5 пункта.

Основное влияние на мировую экономику в настоящий момент оказывают коронавирус и несостоявшееся продление сделки ОПЕК+. Падает экономическая активность, что влияет на сокращение спроса на нефть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сырьевые компании будут доплачивать за продажу топлива на внутреннем рынке. Только в марте бюджет должен получить 35 млрд рублей. Новое правило введено с 1 июля 2018 года, оно гласит, что при экспортных ценах на нефть выше условной внутренней цены (56,3 тыс. рублей за тонну бензина) компании получают из бюджета компенсацию. Но если цены формируются ниже этого уровня, то компании сами доплачивают в бюджет.