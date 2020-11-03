Есть ли жизнь во фрилансе: как пандемия отразилась на свободной работе

С каждым годом нестандартная занятость становится всё более распространённой, фрилансеры давно превратились в самодостаточную прослойку на рынке труда. Коронавирусная пандемия ещё больше подтолкнула этот сегмент к росту: выяснилось, что трудиться на дому способны представители многих специальностей. А ведь большинство фрилансеров как раз и есть те самые удалёнщики. NEWS.ru попытался выяснить, сколько и как сегодня зарабатывают люди без определённого места работы.

Российский рынок фриланса последние четыре года демонстрировал стабильный рост на 10–15%. Подобная тенденция наблюдается по всему миру, и Россия не остаётся в стороне. В эпоху постиндустриализма становятся более востребованными профессии, связанные с производством и переработкой информации, оказанием услуг в виде проектов. Работникам умственного труда не требуется находиться в офисе полный рабочий день. Отсюда возникает потребность в людях, готовых работать проектно, временно и удалённо.

Коронавирус превратил миллионы работников в дистанционщиков, пандемия в этом смысле сработала как хороший пинок, отмечает научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова Риорита Колосова.

Это объективные процессы, которым способствовали развитие современных технологий, информатизация, развитие потребительского рынка... Потребительский рынок в свою очередь стал диктовать индивидуализацию, то есть спрос на индивидуальный продукт. Как известно, производство не может быстро среагировать на индивидуальный продукт, фрилансеры же находили возможность создавать в чём-то уникальную одежду, мебель и другие продукты. Риорита Колосова научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова

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Главной ценностью фриланса, согласно регулярным опросам, люди без определённого места работы называют свободу: возможность совмещать прочие виды деятельности (учёба, уход за ребёнком) или самим выбирать заказчика или проект. Ещё одним преимуществом альтернативной формы занятости считается возможность освободиться от привязки к конкретному рабочему месту и, как следствие, отсутствие необходимости подчиняться корпоративным правилам и начальству. В числе плюсов — возможность самому контролировать нагрузку, а соответственно, и уровень доходов. Как выяснилось, на фрилансе тоже можно неплохо зарабатывать.

По данным сервисов по поиску работы, больше 100 тыс. рублей в месяц на фрилансе способны получать веб-программисты, верстальщики сайтов, 1С-программисты, системные администраторы, редакторы (собирающие и управляющие командами копирайтеров на удалёнке), веб-дизайнеры, менеджеры интернет-проектов, интернет-маркетологи, SEO-специалисты, таргетологи. В целом в IT и близких к IT сферах высокие зарплаты — норма.

Заметно меньше средние доходы SEO-копирайтеров (потолок примерно 40–50 тыс.), контент-менеджеров (максимум 30–40 тыс.), рерайтеров (около 20 тыс. рублей), модераторов (20–25 тыс.). В целом до режима самоизоляции и введения ограничений около 6% фрилансеров имели доход свыше 100 тыс. рублей, 12% — от 60 тыс. до 100 тыс. 17% — от 30 до 60 тыс., 63% — менее 30 тыс. рублей.

Доход среднего фрилансера не уступает заработной плате среднего офисного работника, отмечает замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков.

Наши исследования, а мы их ведём уже более 10 лет, показывают, что доходы фрилансеров и офисных работников сопоставимы. Причём у многих фрилансеров здесь возникают дополнительные возможности. Большинство работ совершается онлайн, то есть работник, выполняя тот или иной заказ, может находиться где угодно. А это открывает большие возможности для жителей регионов и областей, где уровень социально-экономического положения населения оставляет желать лучшего. Если у них нет возможности найти работу у себя в городе или области, они вполне могут найти эту работу в Москве или даже за рубежом, зарабатывая гораздо больше, чем их коллеги на региональном рынке. Денис Стребков замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Возможно, для москвичей фриланс не самая выгодная финансовая стратегия, многие из них способны устроиться на работу в офис и за большие деньги, а вот для жителей регионов это отличная возможность совершить виртуальную миграцию, уверен эксперт.

В период пандемии и ограничительных мер, когда многие бизнесы не работали, доходы снизились, в том числе и у фрилансеров. Это подтверждает сентябрьское исследование Qiwi и Freelance.ru в партнёрстве с Национальной гильдией фрилансеров. По данным опроса, 57% респондентов пожаловались на снижение заработка в самый сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией. У 33% он не изменился и только у 10% вырос. После отмены большинства ограничений, связанных с пандемией, в июне уровень заработка у 56% респондентов остался прежним, у 24% — снова упал, а у каждого пятого участника опроса — увеличился.

Сегодня услугами фрилансеров активно пользуются ретейлеры, IT-компании, маркетинговые и рекламные агентства, а также организации из сферы обслуживания. Главными клиентами фрилансеров остаются частные лица или индивидуальные предприниматели, на их долю приходится почти половина всего рынка.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, в период пандемии на фрилансе работать стало легче.

Появились поддержка и признание со стороны государственных институтов. Кроме того, сформировалось общественное мнение, что удалённый режим сохраняет здоровье. Для работодателей это также стало привычным форматом. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Безусловно, удалённая работа стала более актуальной во время пандемии и периода экономической нестабильности, но несмотря на это, предложение удалённых сервисов заметно превысило спрос.

Мы наблюдаем увеличение конкуренции на этом рынке. В острую фазу пандемии компании были вынуждены оптимизировать расходы, сокращать штаты сотрудников. В результате часть работников вышла на рынок фриланса. Отмечается рост числа людей, регистрирующихся на биржах удалённой работы. А вот на количество заказов пандемия не очень сильно повлияла: число заказов выросло несущественно, буквально в пределах 10%. По большому счёту кризис повлиял на рост предложения на рынке фриланса, но почти не изменил спрос. В результате возросла конкуренция, — говорит Денис Стребков.

По его словам, люди, давно работающие на этом рынке, имеющие определённую репутацию и опыт, находятся в более привилегированном положении: им проще находить заказчиков, так что особых проблем у них не возникло.

В целом же проблемы на этом рынке остаются прежними: большая часть самостоятельной занятости погружена в неформальную экономику. По данным ВШЭ, не более трети фрилансеров и заказчиков официально оформляют сделки. Интересна ещё одна цифра: статус плательщика НПД или ИП имеют лишь 26%. При этом абсолютное большинство «отказников» — 71% — главной причиной называет отсутствие пенсионного и социального страхования российского гражданина в статусе плательщика НПД («самозанятого»).

Удалённые работники продолжают оставаться удалёнными из системы социальных гарантий, отмечает Денис Стребков.

Проблема социальной незащищённости остаётся. Фрилансеры — это группа людей, большая часть доходов которых находится в «серой зоне». Многие работают с заказчиками, не оформляя свои отношения ни документально, ни юридически, договорённости заключаются по электронной почте, с использованием мессенджеров, а порой и просто в устной форме, — рассуждает эксперт.

Выходит, что фрилансеры не платят налоги, а государство, в свою очередь, не даёт им никаких социальных гарантий. Попытки властей легализовать самозанятых (ФНС России зарегистрировала миллион самозанятых) пока не могут решить эту проблему. Поэтому дальнейшие перспективы фриланса и удалённой работы напрямую связаны с формированием новой модели социального государства, считают эксперты.

По словам Риориты Колосовой, необходимо пересмотреть многие положения Трудового кодекса, привести их в соответствие с реальной картиной мира и реальным положением дел на рынке труда.

Мы до сих пор не можем понять, как считать дистанционные рабочие места. По числу компьютеров? Нет. А как тогда? С фрилансерами возникают те же сложности. Как их считать, как выявлять? — задаётся вопросом эксперт.

Заниматься трудовым законодательством нужно быстро, жёстко, но в то же время очень взвешенно и с умом, резюмирует она.