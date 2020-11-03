Есть ли жизнь во фрилансе: как пандемия отразилась на свободной работе

С каждым годом нестандартная занятость становится всё более распространённой, фрилансеры давно превратились в самодостаточную прослойку на рынке труда. Коронавирусная пандемия ещё больше подтолкнула этот сегмент к росту: выяснилось, что трудиться на дому способны представители многих специальностей. А ведь большинство фрилансеров как раз и есть те самые удалёнщики. NEWS.ru попытался выяснить, сколько и как сегодня зарабатывают люди без определённого места работы.
Российский рынок фриланса последние четыре года демонстрировал стабильный рост на 10–15%. Подобная тенденция наблюдается по всему миру, и Россия не остаётся в стороне. В эпоху постиндустриализма становятся более востребованными профессии, связанные с производством и переработкой информации, оказанием услуг в виде проектов. Работникам умственного труда не требуется находиться в офисе полный рабочий день. Отсюда возникает потребность в людях, готовых работать проектно, временно и удалённо.
Коронавирус превратил миллионы работников в дистанционщиков, пандемия в этом смысле сработала как хороший пинок, отмечает научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова Риорита Колосова.
Это объективные процессы, которым способствовали развитие современных технологий, информатизация, развитие потребительского рынка... Потребительский рынок в свою очередь стал диктовать индивидуализацию, то есть спрос на индивидуальный продукт. Как известно, производство не может быстро среагировать на индивидуальный продукт, фрилансеры же находили возможность создавать в чём-то уникальную одежду, мебель и другие продукты.
Главной ценностью фриланса, согласно регулярным опросам, люди без определённого места работы называют свободу: возможность совмещать прочие виды деятельности (учёба, уход за ребёнком) или самим выбирать заказчика или проект. Ещё одним преимуществом альтернативной формы занятости считается возможность освободиться от привязки к конкретному рабочему месту и, как следствие, отсутствие необходимости подчиняться корпоративным правилам и начальству. В числе плюсов — возможность самому контролировать нагрузку, а соответственно, и уровень доходов. Как выяснилось, на фрилансе тоже можно неплохо зарабатывать.
По данным сервисов по поиску работы, больше 100 тыс. рублей в месяц на фрилансе способны получать веб-программисты, верстальщики сайтов, 1С-программисты, системные администраторы, редакторы (собирающие и управляющие командами копирайтеров на удалёнке), веб-дизайнеры, менеджеры интернет-проектов, интернет-маркетологи, SEO-специалисты, таргетологи. В целом в IT и близких к IT сферах высокие зарплаты — норма.
Заметно меньше средние доходы SEO-копирайтеров (потолок примерно 40–50 тыс.), контент-менеджеров (максимум 30–40 тыс.), рерайтеров (около 20 тыс. рублей), модераторов (20–25 тыс.). В целом до режима самоизоляции и введения ограничений около 6% фрилансеров имели доход свыше 100 тыс. рублей, 12% — от 60 тыс. до 100 тыс. 17% — от 30 до 60 тыс., 63% — менее 30 тыс. рублей.
Доход среднего фрилансера не уступает заработной плате среднего офисного работника, отмечает замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков.
Наши исследования, а мы их ведём уже более 10 лет, показывают, что доходы фрилансеров и офисных работников сопоставимы. Причём у многих фрилансеров здесь возникают дополнительные возможности. Большинство работ совершается онлайн, то есть работник, выполняя тот или иной заказ, может находиться где угодно. А это открывает большие возможности для жителей регионов и областей, где уровень социально-экономического положения населения оставляет желать лучшего. Если у них нет возможности найти работу у себя в городе или области, они вполне могут найти эту работу в Москве или даже за рубежом, зарабатывая гораздо больше, чем их коллеги на региональном рынке.
Возможно, для москвичей фриланс не самая выгодная финансовая стратегия, многие из них способны устроиться на работу в офис и за большие деньги, а вот для жителей регионов это отличная возможность совершить виртуальную миграцию, уверен эксперт.
В период пандемии и ограничительных мер, когда многие бизнесы не работали, доходы снизились, в том числе и у фрилансеров. Это подтверждает сентябрьское исследование Qiwi и Freelance.ru в партнёрстве с Национальной гильдией фрилансеров. По данным опроса, 57% респондентов пожаловались на снижение заработка в самый сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией. У 33% он не изменился и только у 10% вырос. После отмены большинства ограничений, связанных с пандемией, в июне уровень заработка у 56% респондентов остался прежним, у 24% — снова упал, а у каждого пятого участника опроса — увеличился.
Сегодня услугами фрилансеров активно пользуются ретейлеры, IT-компании, маркетинговые и рекламные агентства, а также организации из сферы обслуживания. Главными клиентами фрилансеров остаются частные лица или индивидуальные предприниматели, на их долю приходится почти половина всего рынка.
По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, в период пандемии на фрилансе работать стало легче.
Появились поддержка и признание со стороны государственных институтов. Кроме того, сформировалось общественное мнение, что удалённый режим сохраняет здоровье. Для работодателей это также стало привычным форматом.
Безусловно, удалённая работа стала более актуальной во время пандемии и периода экономической нестабильности, но несмотря на это, предложение удалённых сервисов заметно превысило спрос.
Мы наблюдаем увеличение конкуренции на этом рынке. В острую фазу пандемии компании были вынуждены оптимизировать расходы, сокращать штаты сотрудников. В результате часть работников вышла на рынок фриланса. Отмечается рост числа людей, регистрирующихся на биржах удалённой работы. А вот на количество заказов пандемия не очень сильно повлияла: число заказов выросло несущественно, буквально в пределах 10%. По большому счёту кризис повлиял на рост предложения на рынке фриланса, но почти не изменил спрос. В результате возросла конкуренция, — говорит Денис Стребков.
По его словам, люди, давно работающие на этом рынке, имеющие определённую репутацию и опыт, находятся в более привилегированном положении: им проще находить заказчиков, так что особых проблем у них не возникло.
В целом же проблемы на этом рынке остаются прежними: большая часть самостоятельной занятости погружена в неформальную экономику. По данным ВШЭ, не более трети фрилансеров и заказчиков официально оформляют сделки. Интересна ещё одна цифра: статус плательщика НПД или ИП имеют лишь 26%. При этом абсолютное большинство «отказников» — 71% — главной причиной называет отсутствие пенсионного и социального страхования российского гражданина в статусе плательщика НПД («самозанятого»).
Удалённые работники продолжают оставаться удалёнными из системы социальных гарантий, отмечает Денис Стребков.
Проблема социальной незащищённости остаётся. Фрилансеры — это группа людей, большая часть доходов которых находится в «серой зоне». Многие работают с заказчиками, не оформляя свои отношения ни документально, ни юридически, договорённости заключаются по электронной почте, с использованием мессенджеров, а порой и просто в устной форме, — рассуждает эксперт.
Выходит, что фрилансеры не платят налоги, а государство, в свою очередь, не даёт им никаких социальных гарантий. Попытки властей легализовать самозанятых (ФНС России зарегистрировала миллион самозанятых) пока не могут решить эту проблему. Поэтому дальнейшие перспективы фриланса и удалённой работы напрямую связаны с формированием новой модели социального государства, считают эксперты.
По словам Риориты Колосовой, необходимо пересмотреть многие положения Трудового кодекса, привести их в соответствие с реальной картиной мира и реальным положением дел на рынке труда.
Мы до сих пор не можем понять, как считать дистанционные рабочие места. По числу компьютеров? Нет. А как тогда? С фрилансерами возникают те же сложности. Как их считать, как выявлять? — задаётся вопросом эксперт.
Заниматься трудовым законодательством нужно быстро, жёстко, но в то же время очень взвешенно и с умом, резюмирует она.