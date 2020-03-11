Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
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Ранее NEWS.ru писал, что цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.
Через несколько дней цены на нефть стали восстанавливаться после падения. Рост превысил уже 3%. Так, по состоянию на утро 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.
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