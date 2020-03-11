https://static.news.ru/photo/6a9b27ca-63c7-11ea-a9bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.

По данным агентства Bloomberg, Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией заявили о скидках покупателям своей нефти. Ирак готов снизить апрельские цены на сырьё на $5 за баррель при поставках в Азию, а Кувейт пообещал дисконт в $6 долларов. Кроме того, Багдад в апреле намеревается увеличить поставки нефти. Национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company в свою очередь сообщила о намерении нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.

Ранее NEWS.ru писал, что цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.

Через несколько дней цены на нефть стали восстанавливаться после падения. Рост превысил уже 3%. Так, по состоянию на утро 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.