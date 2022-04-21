«Ещё и проценты выплатят»: Володин о возврате замороженных активов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчёта Центрального банка о работе за прошлый год заявил, что Россия сможет вернуть доступ к замороженным активам, передаёт ТАСС. Он призвал верить в то, что получится не только вернуть деньги, но и обязать причастных к заморозке счетов выплатить проценты.

Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить. И деньги вернём, ещё и проценты выплатят. Надо в это верить, — сказал спикер.

По словам Володина, ответственность за это также несут депутаты, в связи с чем он посоветовал парламентариям «сгруппироваться», объединиться для решения данного вопроса.

И активы вернём, и накажем тех, кто так поступал, — резюмировал он.

8 апреля страны Евросоюза заморозили имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд. Среди активов — вертолёты, яхты и недвижимость. 15 апреля к инициативе присоединились власти Нидерландов, которые арестовали от €500 млн до €600 млн российских активов.

По мнению помощника президента России Максима Орешкина, Запад не собирается прекращать де-факто объявленную ими экономическую войну против России и будет вводить новые антироссийские санкции. Он добавил, что правительство, будет внимательно следить за ситуацией с доходами населения, подчеркнув, что одной из задач властей в текущем году является снижение уровня бедности.