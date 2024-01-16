Еще одна компания приостановила перевозки в Красном море WSJ: Shell приостанавливает движение судов в Красном море на неопределенный срок

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Британская нефтегазовая компания Shell приняла решение о приостановке всех перевозок через Красное море на неопределенный срок, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В компании опасаются, что нападения хуситов могут привести к масштабному разливу нефти в регионе и поставить под угрозу безопасность экипажей судов.

По их данным, в прошлом месяце зафрахтованный Shell танкер был атакован с помощью беспилотника и подвергся преследованию хуситами в Красном море. На прошлой неделе компания решила прекратить все транзитные перевозки.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого мировые компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов ранее заявил, что торговые суда могут использовать Северный морской путь вместо Красного моря в целях обеспечения безопасности экипажей. Дипломат объяснил, что иностранные компании могут использовать Севморпуть для транспортировки грузов, что возможно при соблюдении требований Полярного кодекса, а также соответствующих положений российского законодательства.