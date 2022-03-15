ЕС запретит европейским агентствам публиковать рейтинги РФ

Евросоюз вводит четвёртый пакет санкций в отношении РФ. В число ограничений войдет запрет авторитетным европейским агентствам присваивать рейтинги России. Также сократятся определённые инвестиции, передают Ведомости со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Вводится запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС, — говорится в сообщении.

Также новый пакет ограничений предусматривает запрет на импорт российских изделий из стали, ювелирных изделий, предметов роскоши и элитных автомобилей. Кроме того, прекратятся инвестиции в энергетическую отрасль, за исключением ядерной энергетики. Расширится и санкционный список бизнесменов, бизнес-элит и ряда компаний из России. Изменения вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которая планируется во вторник.

Отмечается, что запрет на импорт стальных изделий может повлечь потерю Россией экспортных доходов в €3,3 млрд. Импортные квоты будут перераспределены между другими странами. Вдобавок новые санкции Европейского союза ограничат проведение любых сделок с некоторыми российскими госкомпаниями.