ЕС нарастит закупки газа из России через готовые платить в рублях страны

Фото Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Европейский союз может нарастить в ближайшее время закупки российского газа через страны, которые готовы расплачиваться за него в рублях, сообщил ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе. Отмечается, что Евросоюз пойдёт на такой шаг, чтобы компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию. Также сообщается, что страны на данный момент не испытывают дефицита газа и технически могут получать как трубопроводный газ с европейского рынка, так и СПГ.

Сегодня состоялась экстренная встреча координационной группы по газу в связи с ситуацией в Польше и Болгарии. Одним из решений стало значительное увеличение закупок газа у России, что позволит Польше и Болгарии приобрести дополнительные объёмы газа на европейском рынке. ЕС также работает со всеми партнёрами, чтобы обеспечить увеличение поставок газа, в первую очередь сжиженного природного газа, — отметил источник агентства.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов ранее сообщил, что Молдавия и Словакия могут лишиться российского газа вслед за Польшей и Болгарией. Поставки топлива в Словакию РФ может остановить из-за её жёсткой политики и поставок оружия на Украину, считает аналитик. При этом страна зависит от российского газа почти целиком.

«Газпром экспорт» накануне направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.