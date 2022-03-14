ЕС усилит санкции против ведущих нефтяных компаний РФ

ЕС собирается ввести санкции против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти», а также заблокировать инвестиции в проекты добычи и разведки топлива, передаёт агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что несмотря на рестрикции, Европейский союз продолжит покупать нефть у российских компаний.

На эти три компании уже распространяются ограничения ЕС на кредиты и долговое финансирование. В соответствии с новым пакетом, который будет обсуждаться 14 марта высокопоставленными дипломатами ЕС, компании также столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива, — отмечает агентство.

Сообщалось, что страны Евросоюза готовы принять решение о дополнительных санкциях против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Берлин и Париж продолжат давить на Москву, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине.

Великобритания уже ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Канада запретила импорт российских нефтепродуктов. Кроме того, правительство Канады запретило гражданам своей страны покупать и приобретать «ряд нефтепродуктов» из России или от любых людей в России.