ЕС проигнорировал нормы международного права ради «Северного потока — 2»

Страны Евросоюза хотят получать газ от «Северного потока — 2», однако европейское энергетическое право не даёт завершить спор по российскому газопроводу. Об этом «Экономике сегодня» рассказал доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

Еще три года назад было очевидно, что Россия столкнется с проблемой с европейского энергетического права, основой которого является принцип честной и справедливой конкуренции. То есть ни одна компания не может одновременно добывать газ и транзитировать его, как в случае «Газпромом», — отмечает эксперт.

Однако саму проблему в России проигнорировали, считая, что газ Европе нужен всё равно и европейские политики никуда не денутся и заключат соглашения по поставкам газа, разрешив «Северный поток — 2», заметил специалист.

Теперь на уровне ООН решается вопрос по тому, какие нормы права первичны, международные или интеграционные. Однако, страны ЕС в совокупности являются второй экономикой мира и мощной силой, которая собирается решить свои энергетические вопросы. Хоть Брюссель и признаёт международное право, европейские суды могут проигнорировать его и «пропустить» «Северный поток — 2» в Европу, ссылаясь на свои нормы права, которые являются квинтэссенцией международного, резюмировал Топорин.

Ранее немецкие чиновники предложили российскому «Газпрому» обойти директиву Евросоюза, ограничивающую транзит газа через Европу посредством продажи компании.