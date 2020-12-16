ЕС продлил экономические санкции против России

https://static.news.ru/photo/ccb6f23a-405e-11eb-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Евросоюз продлил экономические санкции против Российской Федерации. Ограничения пролонгированы на полгода.

Решение о продлении пакета санкций было принято на саммите ЕС 10 декабря. В четверг 17 декабря опубликовано официальное заявление объединения.

Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2021 года, — говорится в заявлении.

Ранее срок действия санкций истекал 31 января 2021 года. Однако ЕС каждые полгода принимает решение об их продлении. Поводом для ограничений стали события на Украине в 2014 году и присоединение Крыма в РФ.

Санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала Евросоюза для ряда российских банков и компаний, а также запрещают импорт и экспорт военной техники. Помимо этого, запрет касается товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Также России ограничен доступ к чувствительным технологиям.

Как писал NEWS.ru, экономисты прогнозируют «невиданные» санкции против России после вступления в должность президента США Джо Байдена. Ограничения могут коснуться самых болезненных точек в экономике страны. Речь идёт о доступе российских банков на мировые рынки, отключении России от системы международных платежей SWIFT, запрете на операции с российскими долговыми операциями, а также запрете для международного бизнеса на инвестирование в российские энергетические проекты.