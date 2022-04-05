ЕС пригрозил запретить транзакции четырём подсанкционным российским банкам

В рамках нового пакета санкций против России ЕC намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и ещё тремя российскими банками, ранее отключёнными от системы SWIFT, пишет Reuters со ссылкой на источник. Названия других банков агентство не раскрыло.

ЕС запретит все операции с ВТБ и ещё тремя российскими банками, которые до этого были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета санкций Евросоюз запретит поставки из России цемента, каучука, древесины и химикатов. Отмечается, что под запрет на импорт из России также попадут водка и икра.

Кроме того, рестрикции могут коснуться экспорта в РФ полупроводников и оборудования, включая то, которое предназначено для добычи сжиженного газа. Также будут расширены санкционные списки, куда могут попасть российские бизнесмены, политики и военные.

До этого США ввели дополнительные санкции в отношении России, запретив поставки предметов роскоши в страну, как ответные меры на спецоперацию РФ на Украине. Также был введён запрет на импорт ряда хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты. Президент США Джо Байден тогда отметил, что это не последние санкции против России.