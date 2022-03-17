ЕС потеряет более €500 млрд в случае прекращения сотрудничества с Россией

Страны Евросоюза понесут убытки в размере не менее €500 млрд в случае прекращения торгового оборота с России и взаимном выводе инвестиций, сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Он порекомендовал не делать резких шагов и сохранить человеческие и хозяйственные связи.

Горячие головы призывают страны ЕС прекратить любое экономическое сотрудничество с Россией. Для ЕС это потеря по меньшей мере порядка €500 млрд — ликвидация торговли плюс взаимный вывод инвестиций. А это априори взаимовыгодные связи, — сказал он.

По мнению Катырина, «самым разумным в нынешнее непростое время будет сохранить накопленный багаж хозяйственных и человеческих связей».

При этом вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко подчеркнул, что в 2021 году товарооборот между Россией и странами ЕС в стоимостном выражении увеличился на 47%, если сравнивать с 2020 годом, и составил $282 млрд.

Объём накопленных инвестиций стран ЕС в России, по оценкам Всемирного банка, превысил по состоянию на середину прошлого года $280 млрд, российских в ЕС — свыше $200 млрд. А количество российских туристов в страны ЕС в «доковидном» 2019 году, по данным Ассоциации туроператоров, достигло почти 17 млн человек, — отметил Падалко.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с Соединёнными Штатами, заявил, что после введения ограничений в этой сфере США потеряли не меньше, чем РФ. Глава государства добавил, что американские компании ушли из России с потерями и отдали бизнес в руки других.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью американской телекомпании CNBC, что рестрикции США несут постоянный риск для российской финансовой системы, но резервы РФ «достаточно велики» и диверсифицированы, чтобы выдержать их. Она также отметила, что резервы Москвы «достаточно велики, чтобы выдержать развитие любых финансовых и геополитических сценариев». Именно поэтому они носят «крайне диверсифицированный характер».