ЕС обсудит поставки газа с рядом государств в случае срыва сделки с РФ

Евросоюз обсуждает поставки газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если произойдёт сокращение или полная остановка транзита голубого топлива из России. ЕВ рассматривает любые варианты сотрудничества по газу, об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём Интернет-блоге.

Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнёрами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки, — говорится в сообщении.

Брюссель опасается , что Россия, которая поставляет в Европу 40% газа, может сократить прокачку, поэтому ведёт переговоры о своп-сделках по СПГ с некоторыми азиатскими странами. США, в свою очередь, уже провели переговоры с Катаром и другими крупными экспортёрами газа о дополнительных поставках СПГ. Симонс прибудет на Энергетический совет США — ЕС, который пройдёт в Вашингтоне 7 февраля.

Евросоюз допускает новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам. В первую очередь европейские чиновники смотрят в сторону рынка энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симонс в начале февраля отправится в Баку для проведения переговоров с министром энергетики и министром экологии и природных ресурсов.