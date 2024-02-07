ЕС не хочет отдавать Украине активы России: почему, сколько там денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бельгия предложила другим западным странам по-новому использовать замороженные активы России. Они могли бы стать залогом для привлечения средств на восстановление Украины. Как отреагировали на это коллеги по Евросоюзу, смогут ли в итоге конфисковать замороженные активы РФ и есть ли у ЕС и США еще деньги на помощь Украине, расскажет NEWS.ru.

Как Бельгия предложила использовать российские активы

Как пишет Reuters, Бельгия предложила странам «Большой семерки» (G7 включает США, Японию, Канаду, Великобританию, Францию, Германию и Италию) использовать обездвиженные активы российского Центробанка в качестве залога для выпуска облигаций. Инвесторы же, которые, по задумке Брюсселя, купят эти облигации, тем самым предоставят средства для восстановления Украины.

В частности, с такой идеей выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Именно он еще в январе заявил, что одной из альтернатив использования замороженных активов может стать превращение их в залог. Несмотря на то что Бельгия не входит в G7, она является важным игроком. Ведь из всех €269 млрд (это оценочная стоимость почти половины золотовалютных резервов России), замороженных в странах G7, ЕС и Австралии, около €200 млрд находятся в Европе, и в основном в Бельгии.

Фото: IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press Александр де Кроо

Как отреагировали в Евросоюзе

Хотя бельгийская идея дошла до министерств финансов стран «Большой семерки» как один из вариантов, представители других стран Европы не проявили энтузиазма. «Что мы знаем, так это то, что использование активов в качестве залога сопряжено с теми же юридическими, экономическими и финансовыми проблемами, что и конфискация этих активов. И большинство юридических департаментов стран „Большой семерки“ считают так же», — сказал один европейский чиновник на условиях анонимности.

«Использование актива в качестве залога означает владение активом, то есть его конфискацию», — подтвердил другой чиновник, попросивший не называть его имени. Четверо других европейских чиновников, близких к этим обсуждениям, согласились с этой точкой зрения.

Неясно также, какая организация будет выпускать облигации и что инвесторы подумают о плане, который явно повлечет за собой дефолт при наступлении срока погашения облигаций (потому что Украина или ее западные контрагенты не смогут сразу расплатиться). Ведь тогда тем, кто выпустил облигации, придется действительно отдать инвесторам залог в виде российских активов.

Как на конфискацию активов может ответить Россия

Россия предупредила, что, если Запад конфискует ее деньги, она в ответ конфискует его активы, все еще находящиеся в России. Последние, по некоторым оценкам, составляют около $288 млрд. Это активы на специальных счетах типа «С» — там находятся ценные бумаги инвесторов из недружественных стран и доходы по ним.

По словам европейских чиновников, конфискация этих денег может спровоцировать крах бельгийской клиринговой компании Euroclear, в которой хранятся российские деньги, а ее спасение может оказаться очень дорогостоящим. Также в Европе опасаются, что после конфискации российских активов часть инвесторов просто выйдет из евровалюты (и это понизит курс евро).

Что еще предлагали сделать с российскими активами

Очередную дискуссию о том, что делать с почти $300 миллиардами российских денег, в конце прошлого года запустили Соединенные Штаты. В частности, президент США Джо Байден, который уже очень долго пытается договориться с республиканцами о выделении Украине очередной суммы (часть республиканцев хотела выделить деньги в первую очередь Израилю). В результате обсуждалась как прямая передача активов Киеву, так и использование этих средств другим образом.

Еврокомиссия также предлагала другой вариант — ввести налог на сверхприбыль от инвестирования активов России, который пойдет в бюджет ЕС, а затем — на восстановление Украины. Была и еще одна альтернатива от Еврокомиссии — получить около €15 млрд за период до 2027 года в виде доходов от инвестирования российских активов и затем направить их Украине. Также на Западе спорят о том, как именно использовать эти деньги: для экономической помощи и восстановления страны или для военной поддержки.

Фото: Europa Press Tv/Keystone Press Agency/Global Look Press

Используют ли в итоге на Западе российские активы

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев в беседе с NEWS.ru предположил, что вряд ли Запад решится на какие-то реальные действия с замороженными активами.

«Во-первых, в российской юрисдикции сейчас находится по меньшей мере 288 млрд долларов активов западных стран. И это по данным на конец 2022 года, а сейчас сумма может быть даже больше — из-за начисленных на нее процентов. Большая ее часть приходится на активы стран ЕС», — считает он. Поэтому Европе есть чем рисковать, отмечает эксперт.

Во-вторых, конфискация под каким-либо видом активов России подорвет доверие к европейским банкам и может повлечь выход капиталов из евро, соглашается с европейскими чиновниками Деев. «В долгосрочной перспективе это может привести к разрушению всей мировой банковской системы в ее текущем виде», — добавил он.

В свою очередь директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода полагает, что при желании присвоить активы России и внести поправки в законодательство ЕС будет совсем не сложно. «С другой стороны, что станет с репутацией евро как второй по значимости резервной валюты — это большой вопрос», — предположил аналитик.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с NEWS.ru считает, что западные страны будут двигаться по пути использования не самих замороженных активов, а доходов от них. Чтобы не нарушать законодательство и не создавать риски для валюты Евросоюза.

Сможет ли Запад найти деньги для Украины в других источниках

Как продолжает Лобода, США и ЕС пока остаются процветающими финансовыми державами и переводить десятки миллиардов долларов или евро любой стране мира для них не затруднительно. Кроме того, такая поддержка может быть предоставлена в виде кредита, который придется отдавать, говорит эксперт.

Нечаев отмечает: в совокупности экономика тех стран, которые помогают Украине, сегодня составляет существенно больше половины всей экономики мира. По его мнению, деньги, которые выделялись на помощь Киеву, — «копейки», поэтому Запад сможет сохранить уровень поддержки прошлых лет и в будущем, если этому не помешают политические конфликты.

И даже то, что в Европе заканчиваются собственные запасы военной техники и теперь нужно производить для Украины новую, в итоге сыграет в пользу развития ее экономики, считает Нечаев. В отличие от российской, ведь здесь на оборонные нужды тратится уже слишком много денег, подытожил эксперт.

Читайте также:

Турецкие банки ограничивают россиян: заблокируют ли карты и счета

Важнейший для импортеров банк Китая перестал работать с Россией

В Кремле подтвердили сложности при расчетах с Китаем