ЕК назвала страну-лидера по восстановлению экономики после пандемии

https://static.news.ru/photo/30dc6712-b32e-11eb-b9a3-96000091f725_660.jpg Фото: Marta Fernandez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидером по темпам экономического роста в Евросоюзе по итогам текущего года станет Испания, ВВП которой вырастет на 5,9%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогнозы Еврокомиссии.

На втором месте окажется Франция с показателем в 5,7%, а на третьем — Румыния со значением 5,1%. Эксперты ЕК полагают, что наиболее низкие темпы экономического роста в 2021 году продемонстрирует Эстония (2,8%).

При этом отмечается, что за 2020 год ВВП Испании снизилось сильнее всего из европейских стран — на 10,8%. Экономика Франции упала на 8%, а Румынии — на 3,9%. ВВП Эстонии же сократился на 2,9%.

Кроме того, Еврокомиссия изменила прогноз роста суммарного мирового ВВП до 5,6% в 2021 году и до 4,3% в 2022 году. Специалисты полагают, что экономическое развитие в мире будет зависеть от того, насколько программы вакцинации справятся с пандемией.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021-й и 2022 год. Так, показатели повысили с 2% до 2,7%, а также с 1,9% до 2,3% соответственно.