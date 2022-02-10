ЕС намерен включить РФ в «серый список» налоговых убежищ

Евросоюз готовится включить Россию в так называемый «серый список» налоговых убежищ. Список стран, взявших на себя обязательства по корректировке собственной налоговой политики ради предотвращения уклонений от уплаты налогов, намерены расширить с 15 до 25 юрисдикций, сообщает EUobserver.

Издание отмечает , что кроме России в «сером списке» могут оказаться Израиль, Бермудские острова и Британские Виргинские острова. Новую редакцию списка должны утвердить на заседании Евросовета 24 февраля. Как пояснила представитель международной организации Oxfam Кьяра Путатуро, расширение списка обусловлено тем, что в Евросоюзе пересмотрели критерии.

Евросоюз имеет и «чёрный список» стран, куда входят государства, отказавшиеся сотрудничать с ним в сфере налогообложения.

Ранее стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин принял решение обсудить законодательную инициативу о праве Федеральной налоговой службы накладывать арест на имущество налогоплательщика до её рассмотрения в первом чтении. Накануне Партия Роста обратилась с просьбой снять документ с рассмотрения.