18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

ЕС намерен включить РФ в «серый список» налоговых убежищ

EUobserver: Евросоюз намерен включить РФ в «серый список» налоговых убежищ
05:22, 11 февраля 2022
ЕС намерен включить РФ в «серый список» налоговых убежищ Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Евросоюз готовится включить Россию в так называемый «серый список» налоговых убежищ. Список стран, взявших на себя обязательства по корректировке собственной налоговой политики ради предотвращения уклонений от уплаты налогов, намерены расширить с 15 до 25 юрисдикций, сообщает EUobserver.

Издание отмечает, что кроме России в «сером списке» могут оказаться Израиль, Бермудские острова и Британские Виргинские острова. Новую редакцию списка должны утвердить на заседании Евросовета 24 февраля. Как пояснила представитель международной организации Oxfam Кьяра Путатуро, расширение списка обусловлено тем, что в Евросоюзе пересмотрели критерии.

Евросоюз имеет и «чёрный список» стран, куда входят государства, отказавшиеся сотрудничать с ним в сфере налогообложения.

Ранее стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин принял решение обсудить законодательную инициативу о праве Федеральной налоговой службы накладывать арест на имущество налогоплательщика до её рассмотрения в первом чтении. Накануне Партия Роста обратилась с просьбой снять документ с рассмотрения.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео