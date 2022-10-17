ЕС хочет ввести потолок цен на газ: к чему это приведет Чем опасны попытки покупателей навязать условия продавцам

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Из-за энергокризиса Европа хочет ввести максимальную цену на весь покупаемый у других стран газ. В том числе и российский. Однако попытка навязать свои правила приведет к росту цен и дефициту голубого топлива в Евросоюзе, говорят эксперты. России же при введении потолка цен все равно будет выгодно продавать газ, но официально страна такие идеи отвергает.

Что предлагают в ЕС сейчас

В связи с энергетическим кризисом Евросоюз (ЕС) готовит чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ, пишет Financial Times. План предусматривает установление максимальной стоимости топлива. По этой цене страны ЕС и намерены его покупать в условиях резкого подорожания газа.

Правда, чиновники до сих пор спорят относительно конкретных мер. Ряд официальных лиц ЕС заявляют о том, что среди участников союза нет единого мнения по поводу предельной цены. А ограничения, по их словам, «в различной степени затронут заинтересованные стороны». Эти меры планируется согласовать на заседании Евросовета, которое пройдет в Брюсселе 20–21 октября.

Что предлагалось ранее

В конце сентября 15 стран Евросоюза предложили ввести потолок цен на весь импортируемый газ. Совместное обращение в Еврокомиссию подписали тогда Бельгия, Болгария, Греция, Италия, Испания, Хорватия, Латвия, Польша, Литва, Мальта, Португалия, Франция, Румыния, Словакия и Словения. А вот Германия, Дания и Нидерланды выступили против.



Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что потолок цен должен быть только для газа из России. В начале осени ЕК предлагала ограничить цены на закупки российского газа на уровне €50 за мегаватт-час, или $520 за тысячу кубометров. На данный момент это почти втрое ниже рынка (цена на газ в понедельник опустилась ниже $1400).

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

Риски для Евросоюза

Вице-премьер России Александр Новак заявил , что введение ЕС потолка цен на импортируемый газ даст обратный эффект. А глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил , что если какие-либо страны введут потолок цен на российские энергоресурсы, то это станет нарушением условий контракта и «Газпром» остановит туда поставки.

Главный аналитик TeleTrad Марк Гойхман:

Предельные цены на газ гипотетически можно вводить лишь тогда, когда все потребители будут их соблюдать. В экономике это называется «монопсония». То есть монополия покупателей (а не продавцов), при которой невозможно продать товар по более высокой цене. Однако рынок очень разнообразен, покупателей — огромное количество. Гораздо больше, чем продавцов. Товар крайне востребован, особенно в преддверии зимы. Даже если страны ЕС введут потолок цен, он вряд ли будет соблюдаться другими странами, нуждающимися в газе. Есть риски, что страны ЕС, которые введут потолок, столкнутся с противоположным задуманному результатом. Им придется покупать топливо, например, сжиженный природный газ (СПГ), у альтернативных поставщиков по более высоким ценам. Это может дополнительно подстегнуть инфляцию, способствовать торможению экономики и крайне негативно отразиться на населении.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман:

Ввести динамический потолок, когда цена регулярно пересматривается, — куда более жизнеспособная идея, чем просто ограничение цены. Но воплотить даже такую идею сложно. Если динамический потолок будет сопоставим с азиатскими ценами на газ, то его влияние, вероятно, будет небольшим и направленным лишь на ограничение волатильности цен. Если же потолок будет существенно ниже цен в Азии, то ЕС не сможет конкурировать с рынками Азиатско-Тихоокеанского региона за покупку СПГ, что приведет к физическому дефициту газа в Европе. Для России сейчас основная проблема состоит не в цене реализации, а в объемах. На данный момент из поставок в Европу остались только транзит через Украину, работающий на 38% от предусмотренного контрактом объема, и часть «Турецкого потока». Исторически нормальными считались цены на газ в диапазоне $200-300 за тыс. куб. м. То есть почти при любом потолке цена газа будет выше, чем та, что была до середины 2021 года.

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press Газорегуляторный пункт

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин:

Можно ввести любые ценовые потолки на любой импортируемый товар, однако надо оценивать последствия. Власти России уже заявляли, что РФ не будет продавать нефть и газ странам, присоединившимся к «полотку цен». Ограничение цен не обрадует и других поставщиков топлива в ЕС. Поэтому эффект от введения «потолка» может быть обратным — резкий рост стоимости газа в Европе из-за снижения объемов его поставок. Для России $500 за тыс. куб. м было бы выгодно. Другое дело, что введение предельных цен нарушает принципы свободной экономической торговли. Покупатель может диктовать цену в том случае, если он уверен в заменимости данного товара альтернативными. Не думаю, что газ заменим в существенном объеме.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов: