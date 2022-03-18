ЕС хочет направить санкционное имущество россиян в помощь Украине

Власти Евросоюза в настоящее время изучют возможности использования оказавшегося под санкциями имущество россиян для финансирования восcтановления Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Власти ЕС обсуждают использование активов подвергнутых санкциям российских бизнесменов, — сообщил корреспондент агентства со ссылкой на неназванные источники.

По имеющимся данным, средства могут пойти на финансирование восстановления страны.

Агентство уточняет, что в настоящее время обсуждение находится на очень ранней стадии и никаких решений пока не принято. При этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер отметил в комментарии, что сейчас активы «только заморожены», а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен «не просила изучить этот вопрос».

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Ранее сообщалось, в частности, что под новый пакет санкций Вашингтона попали яхта и самолёт российского олигарха Виктора Вексельберга. Помимо этого, финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Также были арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

по «денацификации и демилитаризации» Украины.