ЕС хочет направить санкционное имущество россиян в помощь Украине
Bloomberg: ЕС хочет направить санкционное имущество россиян в помощь Украине
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:56, 19 марта 2022
Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
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Власти Евросоюза в настоящее время изучют возможности использования оказавшегося под санкциями имущество россиян для финансирования восcтановления Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Власти ЕС обсуждают использование активов подвергнутых санкциям российских бизнесменов, — сообщил корреспондент агентства со ссылкой на неназванные источники.
По имеющимся данным, средства могут пойти на финансирование восстановления страны.
Агентство уточняет, что в настоящее время обсуждение находится на очень ранней стадии и никаких решений пока не принято. При этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер отметил в комментарии, что сейчас активы «только заморожены», а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен «не просила изучить этот вопрос».
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Ранее сообщалось, в частности, что под новый пакет санкций Вашингтона попали яхта и самолёт российского олигарха Виктора Вексельберга. Помимо этого, финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Также были арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.